Корреспондент американского издания Мэтью Люксмур заявил, что после начала спецоперации по защите Донбасса якобы даже русские начали изучать украинский язык. Однако журналист отметил, что раньше на мове говорили только необразованные сельские жители.
"В годы правления Москвы власти поощряли использование русского языка, который преобладал в городах. Украинский высмеивали как не настоящий язык, на котором говорят только необразованные сельские жители", — написал он.
Пользователи Сети раскритиковали Люксмура за высказывание и назвали его "продажным ксенофобом", сообщает EADaily.
"Английский, который когда-то высмеивался норманнскими повелителями как язык необразованных сельских жителей, набирает популярность среди безработных так называемых журналистов в отколовшихся американских колониях", — заявили комментаторы.
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На Украине на стадии обсуждения находится конкретный сценарий удара по Крымскому мосту со стороны моря.