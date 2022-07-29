Певец Сергей Шнуров, которого заметили вместе с беременной женой Ольгой Захаровой в Швейцарии, по словам Стаса Барецкого, не намерен возвращаться в Россию.
Супругов сняла на фото постоялица гостиницы в Швейцарии.
Бывший участник группы "Ленинград" Стас Барецкий уверен, что Шнуров принял решение об эмиграции.
"Причины не знаю, но разговоры такие давно были. Сейчас он ищет за границей детский садик для ребёнка", — заявил эпатажный артист.
Шоумен считает, что эмиграция не помешает Шнурову успешно продолжать музыкальную карьеру на родине.
"Будет жить там, работать — здесь. Никаких проблем в этом я не вижу. Пока соцсети у нас не отрубили в принципе видосы можно выкладывать. Ну и там будет выступать, почему нет", — выразил свою точку зрения Барецкий.
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