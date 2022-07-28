Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров с женой Ольгой Абрамовой отправились за рубеж. Супругов заметили в одном из отелей Швейцарии.
Об отъезде музыканта сообщил блогер Антон Суворкин. Он в своём микроблоге опубликовал фото Шнурова с женой, запечатлённых в швейцарской гостинице. Снимок сделала одна из клиенток отеля.
Ранее солист "Ленинграда" Сергей Шнуров презентовал новый клип на песню про импортозамещение под названием "Аналоговнет". В песне шоумен рассказал о том, что в России делают то, что в мире больше никому в голову не придёт.
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