Сергей Шнуров покинул Россию в компании беременной жены

Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров с женой Ольгой Абрамовой отправились за рубеж. Супругов заметили в одном из отелей Швейцарии.

Об отъезде музыканта сообщил блогер Антон Суворкин. Он в своём микроблоге опубликовал фото Шнурова с женой, запечатлённых в швейцарской гостинице. Снимок сделала одна из клиенток отеля.

Ранее солист "Ленинграда" Сергей Шнуров презентовал новый клип на песню про импортозамещение под названием "Аналоговнет". В песне шоумен рассказал о том, что в России делают то, что в мире больше никому в голову не придёт.