Под предлогом специальной военной операции в Незалежной, киевские власти пытаются расправиться с канонической Украинской православной церковью, заявил председатель Синодального отдела по взаимоотношениям с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.
По его словам, каноническая УПЦ давно стала объектом расправы для украинских политиков.
"Мы наблюдаем попытки использовать военную спецоперацию для окончательной расправы над Украинской православной церковью и подчинения её определённой политической воле. Сложно делать прогнозы относительно того, какие ещё эксперименты над Церковью захотят поставить радикалы", — пояснил Легойда РИА Новости.
Представитель Русской православной церкви подчеркнул, что попыток "переделать" УПЦ под своё политическое видение на Украине было немало, но они не увенчались успехом и показали свою "ущербность".
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