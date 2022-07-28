Представитель РПЦ Легойда: Киев под предлогом СВО пытается расправится с УПЦ

Под предлогом специальной военной операции в Незалежной, киевские власти пытаются расправиться с канонической Украинской православной церковью, заявил председатель Синодального отдела по взаимоотношениям с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.

По его словам, каноническая УПЦ давно стала объектом расправы для украинских политиков.

"Мы наблюдаем попытки использовать военную спецоперацию для окончательной расправы над Украинской православной церковью и подчинения её определённой политической воле. Сложно делать прогнозы относительно того, какие ещё эксперименты над Церковью захотят поставить радикалы", — пояснил Легойда РИА Новости.

Представитель Русской православной церкви подчеркнул, что попыток "переделать" УПЦ под своё политическое видение на Украине было немало, но они не увенчались успехом и показали свою "ущербность".