Ксения Собчак назвала внезапно возросший рейтинг Дмитрия Медведева "достаточно любопытным возвращением политика в игру".
Выводы о росте популярности председателя Совета Безопасности и экс-президента РФ Дмитрия Медведева журналистка сделала, изучая рейтинге в Telegram.
"Медведев обогнал Кадырова", — написала Ксения Анатольевна.
Собчак считает, что взлёт политика произошёл исключительно благодаря постам в социальной сети.
"В целом, интересная тенденция. В лидерах больше не СМИ, а политики (сюда же Володин) и блогеры с развлекательным контентом", — выразила свою точку зрения журналистка.
Ксения, которая заняла только 12 место, пришла к выводу о том, что лидирует те, кто способен дать обществу позитивную информацию.
Ранее Медведев назвал решение ЕС по транзиту в Калининград "просветом разума".
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