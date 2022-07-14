Медведев назвал решение ЕС по транзиту в Калининград "просветом разума"

В Брюсселе возобладали "проблески разума" и Евросоюз смог, хотя и нехотя, признать требования России по транзиту в Калининградскую область, заявил зампред Совбеза страны Дмитрий Медведев.

Как подчеркнул Медведев, решение ЕС в пользу России — редкий случай.

"ЕС нехотя признал, что требования по транзиту в нашу Калининградскую область справедливы. Редкий случай, когда кретинизм и пещерную русофобию в Брюсселе победили просветы разума", — заявил постпред.

Ранее Pravda.Ru писала о том, что Евросоюз отказался запрещать в рамках новых санкций транзит в Калининградскую область через Литву. Однако ЕС озвучил ряд условий, к примеру, перевозки автотранспортом по-прежнему остаются под запретом.