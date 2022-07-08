Вожатая из Перми о любви к работе: "Ты проживаешь как будто бы целую жизнь"

Юные вожатые в летнем лагере, такие, как Лера Дёрина из Перми, признаются, что хотя зарплата у них совсем небольшая, в такой работе есть много бесспорных плюсов.

Как рассказала девушка в разговоре с properm.ru, вожатым работать даже выгодно, потому что, в отличие от отдыхающих, не приходится тратить деньги на еду и жильё, поэтому пребывание в лагере "окупается".

Однако самое главное в этой профессии не это, призналась студентка. Ей больше всего на свете нравится "раскрывать" детей, наблюдать, как они меняются в лучшую сторону и развиваются.

"Прелесть работы вожатым заключается в том, что за такой небольшой промежуток времени ты проживаешь как будто бы целую жизнь, наблюдая за тем, как растут и развиваются твои дети. Каждая смена это что-то невероятное!" — призналась девушка.

По словам Леры Дёриной, профессия вожатого много даёт и самому её обладателю, который имеет уникальную возможность лучше узнать себя и успешно применить полученные в лагере навыки в повседневной жизни. Получив такой опыт, проще находить общий язык не только с детьми, но и со взрослыми, уверена студентка.