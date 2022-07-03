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The Wall Street Journal: россияне забыли про протесты и поддерживают Путина

Общество

Иностранные журналисты с удивлением обнаружили, что россияне не хотят митинговать против спецоперации ВС РФ и полностью поддерживают действия властей.

The Wall Street Journal: россияне забыли про протесты и поддерживают Путина

Западные СМИ долгое время убеждали европейских и американских обывателей, что жители России не выходят на митинги, так как опасаются репрессий. Оказалось, проведение специальной военной операции на Украине никак не сказалось на жизни россиян, тогда как именно антироссийские санкции привели к протестам в ЕС и США.

Корреспонденты издания The Wall Street Journal опросили жителей крупных городов России и выяснили, что происходящее на Украине занимает отнюдь не первое место в их умах.

"Бары полны, концерты — популярны как никогда, люди массово ездят на курорты. Полицейские заняты не подавлением протестов, а задержаниями лиц в нетрезвом виде", — были вынуждены констатировать американские журналисты.

Автор материала признают, что с начала СВО в России не было ни одного пацифистского митинга, а граждане страны "поддерживают своего президента Владимира Путина и продолжают жить своей обычной жизнью".

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Автор: Антон Уткин, Куратор: Наталия Красовская
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