После запрета в Молдавии новостей из России на улицы вышли 40 тысяч протестующих

Президент Молдавии подписала закон о запрете трансляции российских новостей и военных фильмов. 19 июня на улицы Кишинёва вышло более 40 тысяч протестующих.

Накануне стало известно, что молдавские власти решили запретить новостные и аналитические передачи из России, которые назвали "иностранной пропагандой". На фоне невиданной инфляции и роста цен на автомобильное топливо и энергоносители запрет стал последней каплей, переполнившей чашу терпения молдаван.

Вечером в воскресенье на главной площади Кишинёва собрался массовый антиправительственный митинг. Действующую власть протестующие называли "проамериканской марионеткой" и требовали немедленной отставки Майи Санду.

Как сообщают местные независимые СМИ, только в центре столицы собралось больше 40 тыс. человек, которые скандировали лозунги: "Долой Майю Санду", "Уходите, вы больше нас не представляете".