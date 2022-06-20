Президент Молдавии подписала закон о запрете трансляции российских новостей и военных фильмов. 19 июня на улицы Кишинёва вышло более 40 тысяч протестующих.
Накануне стало известно, что молдавские власти решили запретить новостные и аналитические передачи из России, которые назвали "иностранной пропагандой". На фоне невиданной инфляции и роста цен на автомобильное топливо и энергоносители запрет стал последней каплей, переполнившей чашу терпения молдаван.
Вечером в воскресенье на главной площади Кишинёва собрался массовый антиправительственный митинг. Действующую власть протестующие называли "проамериканской марионеткой" и требовали немедленной отставки Майи Санду.
Как сообщают местные независимые СМИ, только в центре столицы собралось больше 40 тыс. человек, которые скандировали лозунги: "Долой Майю Санду", "Уходите, вы больше нас не представляете".
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