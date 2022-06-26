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Японский институт представил четыре возможных свидетельства существования НЛО

Общество

Институт исследования неопознанных летающих объектов в японской Фукусиме обнародовал четыре фотографии, на которых "с высокой долей вероятности" запечатлены НЛО. Об этом сообщает Jomiuri.

"Обнародованы четыре свидетельства, на которых с высокой долей вероятности показаны НЛО", — пишет газета.

По данным издания, в течение 2022 года японский институт с помощью специальной программы исследовал более 450 фотографий и видеозаписей неопознанных объектов в небе. На четырёх снимках программе не удалось найти доказательств какой-либо их обработки.

Они были сделаны в 2018, 2021 и в 2022 году. На них в небе видны тёмные объекты.

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Автор: Камиль Джабраилов, Куратор: Наталия Красовская
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