Обманутые мусульманские паломники обратились к главе Башкирии Хабирову

Группа мусульманских паломников потратила сотни тысяч рублей на поездку к камню Кааба. Однако позже выяснилось, что сотрудники туристического агентства "Хадж Фонд" обманули верующих, пишет mkset.ru.

Один из паломников Мунир Арасланов от имени мусульман республики опубликовал обращение к главе Башкирии Радию Хабирову. Он попросил его отправить верующих в хадж — священное паломничество в Мекку.

Арасланов поделился, что в 2018 году группа мусульман заключила договор с турагентством "Хадж Фонд" на организацию тура, но вскоре компанию лишили аккредитации. К тому времени агентство успело продать около 800 билетов в священный город Саудовской Аравии, их стоимость варьировалась от 70 до 190 тысяч рублей. Паломникам не вернули деньги за несостоявшуюся поездку.

"Были бы рады, если вы поможете хоть нескольким людям, особенно старшим, которым здоровье ещё позволяет, осуществить хадж в этом году", — сказано в обращении к Хабирову.

В пресс-службе Духовного управления мусульман Башкирии (ДУМ РБ) отметили, что при появлении первой же возможности организация отправит верующих в хадж. В 2021 году поездку не удалось организовать из-за ограничений по коронавирусу, а сейчас ДУМ РБ не располагает ресурсами для реализации планов.

Турагентство "Хадж Форд" предоставило Арасланову путёвку в Саудовскую Аравию для совершения малого хаджа.