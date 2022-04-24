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Автор Камиль Джабраилов

Власти Саудовской Аравии в два раза сократили квоту для российских паломников

Общество

Власти Саудовской Аравии вдвое сократили квоту для российских мусульман на совершение паломничества в 2022 году. Как сообщили в хадж-миссии РФ, в текущем году к святым местам смогут отправиться чуть более 11 тыс. приверженцев ислама из России.

Власти Саудовской Аравии в два раза сократили квоту для российских паломников

"Из России хадж смогут совершить 11318 мусульман, что в два раза меньше, чем до пандемии коронавируса", — говорится в сообщении.

Всего в 2022 году паломничество смогут совершить до 1 млн мусульман со всего мира. В ближайшее время российская квота будет распределена по регионам РФ, отметили в хадж-миссии.

Хадж — большое паломничество, которое в течение своей жизни обязан хотя бы раз совершить каждый мусульманин, имеющий для этого физическую возможность. В 2020 и 2021 годах соответствующие мероприятия не проводились по решению властей Саудовской Аравии из-за пандемии коронавирусной инфекции.

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Автор: Камиль Джабраилов, Куратор: Наталия Красовская
Темы хадж паломничество саудовская аравия
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