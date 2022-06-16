Неоднократно судимый за кражу украинец просит не депортировать его из России, так как считает, что на Украине его принудительно заставят служить в ВСУ.
42-летний Александр Рыфяк проживал в якутском городе Мирный. Он периодически отправлялся в тюрьму по 158 УК РФ. Проблемного гражданина Украины решили депортировать на родину. Мужчина оказался в спецприёмнике, однако возвращения на Украину он боится как огня. Он потребовал организовать ему встречу с уполномоченным по правам человека в Якутии. Чтобы добиться своего, он даже объявил голодовку.
Он объяснил, что в России у него жена и дети, а на Украине его никто не ждёт. Родителей нет в живых, жилья нет, с родственниками он не общается. Рыфяк объяснил, что не согласен с проводимой на Украине политикой, поэтому опасается за свою жизнь и здоровье.
Самый главный страх мужчины — пополнить против своей воли ряды ВСУ. По итогам суда Рыфяку продлили содержание в спецприемнике до конца октября. Отправка на Украину ему пока не грозит — из-за проведения спецоперации в Незалежную из России уже никого не депортируют.
Ранее сообщалось, что житель Электростали сообщил о минировании домов в Подмосковье. В террористы 34-летний мужчина записался из-за того, что его не взяли на спецоперацию на Украину.
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