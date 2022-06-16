Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Захарова обвинила Венедиктова* в распространении фейков на тему её коленок 
Bloomberg: ЕК рекомендует дать Украине и Молдавии статусы кандидатов в ЕС
В Нидерландах поймали шпиона РФ, расследующего военные преступления на Украине
Дмитрий Медведев поддержал идею пересадить всех чиновников на "Лады"
Кошкин назвал фейком сообщения СМИ об американских чипах в военной технике РФ
Макрон: Запад договорился не поставлять Украине самолёты и танки
МО РФ: Киев хочет распространить инсценировку о "бесчинствах русских"
Песков: Путин не будет объявлять о мобилизации на ПМЭФ
Украинская разведка получила техдокументацию Крымского моста

Гражданин Украины умоляет не депортировать его из РФ из-за боязни попасть в ВСУ

Общество

Неоднократно судимый за кражу украинец просит не депортировать его из России, так как считает, что на Украине его принудительно заставят служить в ВСУ.

Гражданин Украины умоляет не депортировать его из РФ из-за боязни попасть в ВСУ

42-летний Александр Рыфяк проживал в якутском городе Мирный. Он периодически отправлялся в тюрьму по 158 УК РФ. Проблемного гражданина Украины решили депортировать на родину. Мужчина оказался в спецприёмнике, однако возвращения на Украину он боится как огня. Он потребовал организовать ему встречу с уполномоченным по правам человека в Якутии. Чтобы добиться своего, он даже объявил голодовку.

Он объяснил, что в России у него жена и дети, а на Украине его никто не ждёт. Родителей нет в живых, жилья нет, с родственниками он не общается. Рыфяк объяснил, что не согласен с проводимой на Украине политикой, поэтому опасается за свою жизнь и здоровье.

Самый главный страх мужчины — пополнить против своей воли ряды ВСУ. По итогам суда Рыфяку продлили содержание в спецприемнике до конца октября. Отправка на Украину ему пока не грозит — из-за проведения спецоперации в Незалежную из России уже никого не депортируют.

Ранее сообщалось, что житель Электростали сообщил о минировании домов в Подмосковье. В террористы 34-летний мужчина записался из-за того, что его не взяли на спецоперацию на Украину.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Автор: Елена Былкина, Куратор: Наталия Красовская
Популярное
Силовые структуры
Алексиевич: база НАТО в Очакове уничтожена в первый день СВО

Армия России нанесла удары по военной базе НАТО в порту Очакова в первый же день спецоперации на Украине.

Алексиевич: база НАТО в Очакове уничтожена в первый день СВО
Граждан Украины и Донбасса без документов могут обязать покинуть РФ
Общество
Граждан Украины и Донбасса без документов могут обязать покинуть РФ
Силовые структуры
ВКС РФ уничтожили объект размещения боевиков ВСУ в городе Глухов Сумской области
Мир. Новости мира
WP: украинские военные за неделю потеряли десятки американских гаубиц M777
Людмила Черткова "ЛГБТ-гордость" приведёт Запад к тому, что гордиться станет некем Людмила Черткова Любовь Степушова У России есть все условия, чтобы атаковать Запад в прокси-войне Любовь Степушова Игорь Буккер ООН не признала изнасилование "боевым оружием" на Украине Игорь Буккер
Силовые структуры
Офицер армии США: "Терминатор" — секретное оружие РФ в спецоперации на Украине
Общество
Музыкальный критик Фадеев пополнил портал "Предатели" именами звёзд-эмигрантов
Кедми: Шольц, Драги и Макрон прибыли в Киев уговорить Зеленского на капитуляцию
Мир. Новости мира
Кедми: Шольц, Драги и Макрон прибыли в Киев уговорить Зеленского на капитуляцию
Последние материалы
Гражданин Украины умоляет не депортировать его из РФ из-за боязни попасть в ВСУ
В Нидерландах поймали шпиона РФ, расследующего военные преступления на Украине
Дмитрий Медведев поддержал идею пересадить всех чиновников на "Лады"
Кошкин назвал фейком сообщения СМИ об американских чипах в военной технике РФ
Макрон: Запад договорился не поставлять Украине самолёты и танки
МО РФ: Киев хочет распространить инсценировку о "бесчинствах русских"
Песков: Путин не будет объявлять о мобилизации на ПМЭФ
Украинская разведка получила техдокументацию Крымского моста
Лавров: Россия ни на кого не нападала на Украине
Coca-Cola окончательно покинула Россию
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников