Россиянин "заминировал" дома, потому что его не брали на спецоперацию на Украину

Житель Электростали сообщил о минировании домов в Подмосковье. В террористы 34-летний мужчина записался из-за того, что его не взяли на спецоперацию на Украину.

Как сообщает Telegram-канал "Осторожно, новости", злоумышленник позвонил в полицию и рассказал, что пять жилых домов в Подмосковье могут взлететь на воздух.

Переговорщики долго беседовали с мужчиной с целью больше разузнать о готовящемся преступлении.

В процессе "задушевного" разговора "террорист" признался, что много раз обращался с просьбой взять его добровольцем на Украину. Его порыв доброй воли игнорировали из-за имеющейся давней судимости. Он также объяснил, что не минировал дома, а сочинил эту историю, чтобы привлечь к себя внимание.

Телефонным террористом оказался 34-летний житель Электростали Владимир Кокурин. За обезумевшим россиянином приехали правоохранители.

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