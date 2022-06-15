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Лоза уверен, что РФ сможет "переформатировать" украинцев вслед за чеченцами

Общество

Автор хита "Плот" Юрий Лоза не верит во враждебность украинцев к России. Он привёл в пример Чечню, где население забыло все разногласия после затяжных конфликтов.

Лоза уверен, что РФ сможет "переформатировать" украинцев вслед за чеченцами

Певец скептически относится к предостережениям о том, что Россия может встретить сопротивление украинцев на подконтрольных России территориях.

Лоза обратил внимание на туристические туры по Чечне для россиян. В республике желают показать соотечественникам местные красоты, гарантируя приезжим полную безопасность и доброжелательность.

"А ведь последние российские части выходили оттуда чуть более двадцати лет назад после двух кровопролитных войн", — напомнил 68-летний артист.

Он отметил, что сейчас чеченский спецназ активно участвует в спецоперации на Украине.

"Вряд ли сбудутся прогнозы украинских недоброжелателей — переформатировать русскоязычное население Украины, исконно являющееся с нами одним народом, будет в разы быстрее даже несмотря на массированную русофобскую пропаганду, которая велась последние несколько десятков лет", — выразил своё мнение Лоза.

Ранее Лоза порадовался отъезду украинских беженцев из Болгарии.

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Автор: Елена Былкина, Куратор: Наталия Красовская
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