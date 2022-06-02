Лоза порадовался отъезду украинских беженцев из Болгарии: склочный характер

Ожидать, что из Болгарии начнут уезжать украинские беженцы, стоило давно. Но этому факту можно только порадоваться. Такое мнение высказал певец и композитор Юрий Лоза.

Музыкант прокоменнтировал новость о том, что из Болгарии выехали 35 автобусов с украинцами, а приехал только один.

Совсем хорошо будет, если украинцы переберутся в полном составе в Европу, о которой грезят вот уже много лет, считает Лоза.

Ясно, что в Болгарии для них не очень комфортно, они смотрят на болгар свысока и любят поговорку "курица — не птица, Болгария — не заграница", добавил музыкант.

Он также признался, что рад отъезду беженцев из этой страны, и объяснил, почему.

"Если честно, я даже рад, потому что собирался после окончания боевых действий снова посетить этот благословенный край. Но если украинцы там обоснуются, россиянам они по улицам спокойно ходить не дадут. Такой уж у них склочный характер, особенно у мигрантов", — высказался Лоза.