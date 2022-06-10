Захарова обвинила Европу в разрушении христианского единства

Европейская диктатура либерализма стремится разрушить единство христиан, вводя запрет на общение с Русской православной церковью. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя письмо немецких общественников в Синод Евангелической церкви Германии.

В обращении содержится призыв запретить диалог руководства немецкой и русской церквей. При этом в качестве авторов письма, как заметила Захарова, выступили в основном леволиберальные политики.

Она уверена, что подобные требования подчёркивают "либеральный диктат", процветающий в Европе. Эти призывы противоречат основам религии, полагает представитель МИД.

"Они требуют, чтобы вопреки заветам Священного Писания, разрушалось богозаповеданное единство христиан. Сам факт вмешательства политиков и общественников в дела церковные — очередной штрих к общей картине диктатуры либерализма. Либеральный диктат отменяет всё, что его не устраивает", — подчеркнула Захарова.