Более 100 участников российской спецоперации на Украине наградили в Нижегородской области, об этом пишет newsnn.ru.
Торжественная церемония прошла в городе Саров. Отмечается, что военнослужащие, героически исполнявшие свой долг, получили подарки и награды от командования и руководства региона.
Ранее троих военнослужащих из Челябинской области, которые погибли в ходе спецоперации на Украине, наградили посмертно. Власти Магнитогорска рассказали, что родным погибших южноуральских солдат вручили их ордена Мужества в Центре патриотического воспитания.
По приказу президента РФ Владимира Путина 24 февраля началась российская спецоперация, направленная на защиту Донбасса. Это решение было принято главой государства после обращения к России за помощью глав ДНР и ЛНР.
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Три страны Западной Европы — Италия, Франция и Германия — не согласны с требованием президента Украины Владимира Зеленского о передаче Киеву контроля над Крымом, сообщает обозреватель Бьюкенен в статье, опубликованной в журнале American Conservative.