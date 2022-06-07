Участников спецоперации на Украине наградили в Сарове

Более 100 участников российской спецоперации на Украине наградили в Нижегородской области, об этом пишет newsnn.ru.

Торжественная церемония прошла в городе Саров. Отмечается, что военнослужащие, героически исполнявшие свой долг, получили подарки и награды от командования и руководства региона.

Ранее троих военнослужащих из Челябинской области, которые погибли в ходе спецоперации на Украине, наградили посмертно. Власти Магнитогорска рассказали, что родным погибших южноуральских солдат вручили их ордена Мужества в Центре патриотического воспитания.

По приказу президента РФ Владимира Путина 24 февраля началась российская спецоперация, направленная на защиту Донбасса. Это решение было принято главой государства после обращения к России за помощью глав ДНР и ЛНР.