Сотрудников Байконура отправили по домам из-за отсутствия пусков ракет

Работников Байконурского филиала ракетно-космического центра "Прогресс" отправили в вынужденный отпуск. Ракетчики останутся без работы до 17 июля.

Сотрудникам предприятия, занимающегося запуском ракет "Роскосмоса", будут во время простоя выплачивать две трети от средней зарплаты.

В незапланированный отпуск уйдут специалисты, которые занимались непосредственно ракетами. Руководство "Прогресса" оставляет за собой право вызывать работников для "выполнения срочных задач". Финансовые службы и руководство предприятия продолжат деятельность.

К простоям сотрудникам Байконурского филиала не привыкать. Их отправляли по домам в начале пандемии и в 2022 году, с 1 апреля по 10 мая, так как из-за "спецоперации" отменили запуски ракет.

Ранее сообщалось, что калининградский холдинг "Автотор", где собирали BMW, Kia и Hyundai, рекомендует своим сотрудникам, оставшимся без работы из-за санкций, заняться сезонным сбором ягод.