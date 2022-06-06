Работников Байконурского филиала ракетно-космического центра "Прогресс" отправили в вынужденный отпуск. Ракетчики останутся без работы до 17 июля.
Сотрудникам предприятия, занимающегося запуском ракет "Роскосмоса", будут во время простоя выплачивать две трети от средней зарплаты.
В незапланированный отпуск уйдут специалисты, которые занимались непосредственно ракетами. Руководство "Прогресса" оставляет за собой право вызывать работников для "выполнения срочных задач". Финансовые службы и руководство предприятия продолжат деятельность.
К простоям сотрудникам Байконурского филиала не привыкать. Их отправляли по домам в начале пандемии и в 2022 году, с 1 апреля по 10 мая, так как из-за "спецоперации" отменили запуски ракет.
Ранее сообщалось, что калининградский холдинг "Автотор", где собирали BMW, Kia и Hyundai, рекомендует своим сотрудникам, оставшимся без работы из-за санкций, заняться сезонным сбором ягод.
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