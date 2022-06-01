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Автор Елена Былкина

Специалистам по сборке BMW предложили собирать голубику и клубнику

Общество

Калининградский холдинг "Автотор", где собирали BMW, Kia и Hyundai, рекомендует своим сотрудникам, оставшимся без работы из-за санкций, заняться сезонным сбором ягод.

Специалистам по сборке BMW предложили собирать голубику и клубнику

Сотрудникам машиностроительного завода предложили альтернативный способ заработка. Им рекомендуют сотрудничать с ООО "Залесским питомником" на предмет возможного временного трудоустройства из-за вынужденного простоя предприятия.

Питомник находится в 100 км от города, поэтому заводчан предупреждают, что добираться туда придётся самостоятельно, так как организация не предоставляет транспорт.

За 1 кг собранной клубники обещают платить 25 рублей, а за килограмм голубики — 45 рублей.

Кроме этого, сборщикам предлагают подработать на строительстве жилого комплекса "Автотор-парк", где требуются разнорабочие.

Ранее холдинг выделил сотрудникам земельные участки под огороды в связи с непростой экономической ситуацией.

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Автор: Елена Былкина, Куратор: Наталия Красовская
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