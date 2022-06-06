"Уходит эпоха": вывески McDonald’s демонтируют в Нижнем Новгороде

Жители Нижнего Новгорода заметили, что в городе начали демонтировать вывески популярной сети ресторанов быстрого питания McDonald's, об этом пишет newsnn.ru.

Нижегородцы в соцсетях отреагировали на демонтаж с сожалением.

"Вот так уходит эпоха", — написал автор поста.

Отмечается, что точки вновь откроются в приволжской столице в течение двух месяцев, но уже под новым брендом.

Ранее стало известно, что McDonald's продаёт свой бизнес в РФ и уходит из страны. Минпромторг предложил россиянам подумать, какое название дать новому российскому фастфуду. Креативные варианты предложили жители Ставропольского края: "Булкомяс", "Вкусняк" или "Быстроед".

Рестораны собираются вернуться к работе на территории РФ уже этим летом, но под другим брендом. Планируется сменить логотип, название и некоторые позиции меню.