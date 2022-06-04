Невзоров* о лишении его гражданства РФ: "На порядок страшнее расстрела"

Журналист Александр Невзоров*, которому Владимир Зеленский предоставил гражданство Украины, признался, что ожидает громкого и публичного лишения его российского гражданства.

Невзоров мечтает встать в один ряд с Александром Солженицыным и Галиной Вишневской, которых в СССР показательно лишили гражданства.

"Надеюсь, что все разрешится в высшей степени драматично. Ад должен раскрыться во всей своей красе. В России по поводу моего украинского паспорта уже разгорается отличнейшая истерика. Пока завывает всякая мелюзга, но надеюсь, что у Кремля все же хватит идиотизма подвергнуть меня настоящей "гражданской казни", — поделился своими мыслями журналист.

Публицист считает, что для него будет почётно принять это наказание.

"В СССР это было "самой высшей мерой" и считалось на порядок страшнее расстрела. Путинский режим обязательно должен возродить эту славную традицию. Хотелось бы стать и тут первым", — выразил свою точку зрения Невзоров.

Телеведущий Владимир Соловьёв ранее объяснил, что людей, выступающих с критикой спецоперации на Украине, не лишают гражданства, чтобы можно было их судить, когда они вернутся в Россию.

Ранее Александра Невзорова отметили на Украине "за выдающиеся заслуги перед страной" и выдали ему паспорт гражданина Украины. В России журналиста уже заочно арестовали за распространение сведений про ВС РФ. Ему ставят в вину заявление о том, что российская армия причастна к бомбёжке роддома в Мариуполе.

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