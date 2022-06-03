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Автор Антон Уткин

Newsweek признал, что солгал про "смертельную болезнь" Путина

Общество

Американское издание было вынуждено добавить опровержение от Совета нацбезопасности США в свою статью, где утверждалось, что Владимир Путин смертельно болен.

Newsweek признал, что солгал про "смертельную болезнь" Путина

Заокеанские журналисты Newsweek, со ссылкой на источники в разведке, сообщили, что президент России борется с запущенным онкологическим заболеванием. Эта газетная утка была подхвачена и раздута украинскими медиа, но информация, естественно, оказалась ложью.

Через несколько часов после публикации редакция получила заявление от Совета национальной безопасности США.

"Сообщения о том, что существуют какие-либо такие оценки разведывательного сообщества (о здоровье Путина. — Прим. ред.) или что они были доложены Байдену, не соответствуют действительности", — написала пресс-секретарь организации Эдриенн Уотсон.

Стоит отдать должное, материал быстро был дополнен опровержением.

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Автор: Антон Уткин, Куратор: Наталия Красовская
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