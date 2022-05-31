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Автор Светлана Нерадовская

Адвокат Леонова: выгнанные с ЕГЭ учащиеся могут подать апелляцию

Общество

Учеников во время сдачи ЕГЭ могут попросить покинуть аудиторию за нарушение установленного регламента проведения экзамена: общение друг с другом либо пронос с собой личных вещей, включая телефоны.

Адвокат Леонова: выгнанные с ЕГЭ учащиеся могут подать апелляцию

Адвокат Валерия Леонова в беседе с NEWS. ru отметила, что причина удаления выпускника из аудитории должна быть названа и ему самому, и преподавателю, который сопровождает ученика, и, помимо этого, причина должна быть зафиксирована на бумаге, где будет значиться "не завершил экзамен по неуважительной причине".

Ученик, которого удалили из аудитории в процессе проведения ЕГЭ, имеет право оспорить это решение.

"Участник экзамена имеет право подать апелляцию о нарушении установленного порядка проведения экзамена или о несогласии с выставленными баллами в конфликтную комиссию. При удовлетворении жалобы результат ЕГЭ аннулируют и участнику предоставят возможность сдать экзамен по учебному предмету в иной день, предусмотренный единым расписанием проведения ЕГЭ", — объяснила Леонова.

Юрист добавила, что если ученика не устроит решение конфликтной комиссии, он имеет право обратиться в суд.

А в случае получения неудовлетворительных результатов по математике или русскому языку, учащийся может сдать его ещё раз, в специально отведённые для этого резервные дни.

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Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Наталия Красовская
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