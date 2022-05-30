Депутат Лантратова заявила о необходимости реформы ЕГЭ

Депутат Госдумы Яна Лантратова призвала к реформированию ЕГЭ, добавив в экзамены больше устных и творческих заданий, отойдя от механического зазубривания и бездумного применения формул.

Парламентарий предложила для начала видоизменить ЕГЭ, с перспективой его дальнейшей отмены.

"Понятно, что сразу ЕГЭ отменить не получится, но его можно попробовать хотя бы начать реформировать. Сделать больше устных, творческих заданий, демонстрирующих, насколько ученики эрудированы, грамотны, интеллектуально одарены. И, конечно, самый лучший вариант — добиться того, чтобы выбор ЕГЭ стал добровольным, а не обязательным, как сейчас", — сказала Лантратова в беседе с URA. RU.

По словам депутата, сегодня ученики просто "натаскиваются" на однотипные задания, а не демонстрируют свои реальные знания.

Также Лантратова признала качество советской системы образования, отметив при этом, что в том виде, в котором она существовала во времена СССР, её вернуть не удастся. При этом депутат порекомендовала использовать в современном образовании отдельные практики советской системы.