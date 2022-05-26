Лавров заявил про американские биолаборатории в Армении и Казахстане

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что финансируемые американцами биологические лаборатории есть в Казахстане, странах Средней Азии, а также в Армении.

Это глава российского внешнеполитического ведомства рассказал в интервью RT Arabic.

Лавров подчеркнул, что Кремль ведёт обсуждение по данной проблеме с соседями. Обсуждается проблема и в ОДКБ, и на двусторонней основе.

Москва заключила или завершила заключение меморандумов о взаимодействии по биологической безопасности почти со всеми государствами ОДКБ и другими странами Содружества. Договоры предполагают встречное информирование о том, как проходит развитие различных биологических программ в каждом из государств.

Сергей Лавров особо отметил важность транспарентности, которая даёт возможность убедиться, что у программ нет милитаристского направления. Тем более, что Конвенция о запрещении биологического и токсинного оружия это запрещает. Договоры предполагают и взаимное посещение биолабораторий.