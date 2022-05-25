Певица Наргиз о своей депортации из России: "Несоразмерное решение"

Певица Наргиз Закирова прибыла в Узбекистан после того, как ей запретили въезд в Россию на 50 лет, и высказалась об инциденте в аэропорту Домодедово.

Представитель узбекской артистки юрист Бахром Исмаилов рассказал в интервью "Осторожно, новости", что певице не разрешили въезд в Россию, остановив её на паспортном контроле аэропорта Домодедово. Звезду направили в транзитную зону. Ей пришлось улететь на родину на том же самолёте, на котором она прибыла в РФ.

Наргиз назвала данное решение "несоразмерным". Знаменитость подозревает, что её депортация связана с её негативной позицией по отношению к спецоперации на Украине. Наргиз объяснила, что пока не приняла окончательное решение об обжаловании запрета.

Певица — гражданка США, в Россию она въезжала по виду на жительство в России.