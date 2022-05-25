Собчак: "Если в театре не играют 3 чеченца и 2 ингуша — режиссёр расист"

Ксения Собчак высказала своё мнение по поводу ущемления в России национальных меньшинств.

"Можно вечно наблюдать как горит огонь, течёт вода и как интеллигенция шутит про одноногую чёрную лесбиянку", — опубликовал шутку Телеграм-канал "Жизнь насекомых".

Журналистка не прошла мимо язвительной публикации.

"У нас тоже есть нацменьшинства — сосланные, искусственно переселённые, уничтоженные. Считаю, что если в каждом театре не играют 3 чеченца и 2 ингуша — режиссёр расист", — написала Ксения Анатольевна.

Мнение Собчак поддержали и дополнили новыми доводами на данную тему.

"Если не играет ингуш-трансгендер, то режиссёр ещё и сексист!" — писали фолловеры.

Ранее журналистка была замечена в расистском скандале. Толерантно настроенная публика отчитала Собчак за опубликованный чёрный квадрат, который сопровождался песней "Убили негра". Телеведущая позже объяснила, что участвовала в шоу, в котором её заставили сделать такой провокационный шаг.

Ранее Иван Охлобыстин объяснил, почему в России всегда прощают Собчак.