Иван Охлобыстин порассуждал о звёздах, которые покинули Россию после спецоперации на Украине. Особняком в этом списке, по мнению актёра, стоит Ксения Собчак.
Собчак на время уезжала из России, однако журналистка скоро вернулась на родину. В доказательство того, что она живёт в РФ, звезда ТВ и интернета даже снимала селфи-видеоролики.
Журналистка при том, что на неё обрушиваются с критикой и либералы и патриоты, продолжает активно работать.
Своё мнение на этот счёт высказал звезда сериала "Интерны".
"Я знаю, почему Ксюху прощают. У нас очень многое в русском народе прощается за удаль. А она девка реально удалая!" — объяснил Охлобыстин.
Актёр также объяснил, что думает по поводу отъезда из России Аллы Пугачёвой и Максима Галкина.
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