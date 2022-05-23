Охлобыстин объяснил, почему в РФ всегда прощают Собчак: "Девка удалая"

Иван Охлобыстин порассуждал о звёздах, которые покинули Россию после спецоперации на Украине. Особняком в этом списке, по мнению актёра, стоит Ксения Собчак.

Собчак на время уезжала из России, однако журналистка скоро вернулась на родину. В доказательство того, что она живёт в РФ, звезда ТВ и интернета даже снимала селфи-видеоролики.

Журналистка при том, что на неё обрушиваются с критикой и либералы и патриоты, продолжает активно работать.

Своё мнение на этот счёт высказал звезда сериала "Интерны".

"Я знаю, почему Ксюху прощают. У нас очень многое в русском народе прощается за удаль. А она девка реально удалая!" — объяснил Охлобыстин.

Актёр также объяснил, что думает по поводу отъезда из России Аллы Пугачёвой и Максима Галкина.