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Автор Антон Куликов

Как ни в чём не бывало: ДДТ готовится к концертам на крупнейших площадках страны

Общество

Группа ДДТ намерена провести все запланированные и перенесённые концерты. Представитель группы сообщил, что информации от организаторов о возможных отменах концертов не поступало.

Как ни в чём не бывало: ДДТ готовится к концертам на крупнейших площадках страны

"Группа ДДТ полным ходом готовится к концерту в Москве 10 июня 2022 года, на "Открытие Банк Арена". Информации от организаторов о переносе или отмене концерта нам не поступало, и надеемся, что не поступит", — сказал представитель группы "Интерфаксу".

Он также сообщил, что все запланированные ещё в 2020 году концерты, которые были перенесены из-за пандемии коронавируса, тоже состоятся. По крайней мере, в ДДТ на это рассчитывают.

Между тем, на февраль 2023 года были перенесены концерты, которые должны были состояться 13 и 15 мая в Челябинске и Магнитогорске. Информация об этом появилась на официальном сайте группы.

Напомним, после выступления 18 мая в Уфе на лидера ДДТ Юрия Шевчука был составлен протокол об административном правонарушении по ст.20.3.3. КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ).

В пресс-службе МВД Башкирии сообщили, что административное дело было открыто в связи с "провокационными высказываниями" Шевчука во время концерта. Позднее стало известно, что дело передано на рассмотрение в суд Санкт-Петербурга.

Адвокат Шевчука Александр Передрук рассказал, что музыкант отказался давать показания по административному делу.

"При составлении протокола Юрий Шевчук отказался давать объяснения по делу об административном правонарушении", — сообщил Передрук РИА "Новости".

Напомним, в конце апреля группа "Би-2" отменила концерт в Омске. По информации местных изданий, музыканты не захотели выступать под баннером в поддержку президента России.

По словам источника издания, артисты завесили баннер "Zа Президента". После того, как баннер всё же открыли, группа отменила концерт.

Сами музыканты позднее подчеркнули, что их творчество находится вне политики. По их словам, частью их сценографии всегда выступает чёрный "кабинет" вокруг сцены, однако в этот раз задумку их шоу нарушили.

Музыканты не согласились с тем, что по распоряжению администрации их декорации начали разбирать. И из-за этого отменили концерт. По крайней мере, с их стороны объяснение последовало такое.

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Автор: Антон Куликов, Куратор: Наталия Красовская
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