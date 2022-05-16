Ходаковский: "Судя по всему, готовится эвакуация раненых с "Азовстали"

Украинские националисты с "Азовстали" вышли на переговоры и сейчас расчищают завалы.

Судя по всему, сейчас готовится эвакуация раненых.

Об этом сообщил командир батальона "Восток" Александр Ходаковский.

"Группа парламентёров со стороны противника, вышедшая утром с белыми флагами, и встречная группа с нашей стороны определили маршрут выноса раненых, противник приступил к расчистке завалов, мы наблюдаем и не препятствуем", — сообщил командир бригады ДНР "Восток" Александр Ходаковский.

Напомним, утром 16 мая группа националистов из батальона "Азов"* с белыми флагами вышли из промзоны металлургического предприятия. Позже появилась информация, что на 17:30 был анонсирован выход очередной группы боевиков с завода. И вот новая информация, что эти боевики — раненые бандеровцы.