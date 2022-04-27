Путин: "Ответ РФ на попытки вмешаться в события на Украине будет молниеносным"

Москва не допустит вмешательства третьих стран в конфликт на Украине, ответ на такие попытки будет молниеносным. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с членами Федерального собрания страны.

"Если кто-то вознамерится вмешаться в происходящие события со стороны и будет создавать для России неприемлемые угрозы стратегического характера, они должны знать, что наши ответные встречные удары будут молниеносными", — сказал глава государства.

В среду Путин провёл встречу с членами Совета законодателей при Федеральном Собрании РФ, которая была приурочена к Дню российского парламентаризма.