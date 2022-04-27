EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Путин: "ПАСЕ и другие площадки создавались для влияния на страны бывшего СССР"
Минфин: добыча нефти в России может упасть на 17%
Невролог Кузьмин: разрыв сосуда может стать причиной головной боли
Аналитик Ульянов дал советы пользователям в РФ на случай удаления приложения
Путин о вмешательстве в ситуацию на Украину: "Удары будут молниеносными"
Военкор Руденко сообщил, что пленные ВСУ просят выдать им паспорта ДНР
Ветеринар Шеляков: клещ на собаке может стать причиной летального исхода
Автор Камиль Джабраилов

Путин: "Ответ РФ на попытки вмешаться в события на Украине будет молниеносным"

Общество

Москва не допустит вмешательства третьих стран в конфликт на Украине, ответ на такие попытки будет молниеносным. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с членами Федерального собрания страны.

"Если кто-то вознамерится вмешаться в происходящие события со стороны и будет создавать для России неприемлемые угрозы стратегического характера, они должны знать, что наши ответные встречные удары будут молниеносными", — сказал глава государства.

В среду Путин провёл встречу с членами Совета законодателей при Федеральном Собрании РФ, которая была приурочена к Дню российского парламентаризма.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Автор: Камиль Джабраилов, Куратор: Наталия Красовская
украина владимир путин
Популярное
Силовые структуры
Группировка "О" взяла в плен подразделение ВСУ под Ямполем

Группировка "О" захватила подразделение ВСУ под Ямполем. Об этом сообщает ИА RusVesna.

Группировка "О" взяла в плен подразделение ВСУ под Ямполем
Сидящие на "Азовстали" нацисты вышли на связь с российскими военными
Силовые структуры
Сидящие на "Азовстали" нацисты вышли на связь с российскими военными
Силовые структуры
Югоосетинский спецназ уничтожил бригаду ВСУ с техникой
Шоу-бизнес
Журналист Гаспарян составил список артистов РФ, разочаровавших россиян
Дмитрий Соколов Как Павел I вызвал королей Европы на дуэль Дмитрий Соколов Олег Подгорецкий России предначертано встать во главе славянской цивилизации Олег Подгорецкий Любовь Степушова Румыния накануне исторического объединения с Молдавией Любовь Степушова
Мир. Новости мира
Wargonzo: к военным складам в Приднестровье вышла группа диверсантов
Силовые структуры
Сивков: Россия уже контролирует Украину, Киев ничего не может с этим сделать
Офицер ВС РФ Найданов за 7 минут до возможной гибели спас войсковую колонну
Силовые структуры
Офицер ВС РФ Найданов за 7 минут до возможной гибели спас войсковую колонну
Последние материалы
Минфин: добыча нефти в России может упасть на 17%
Аналитик Ульянов дал советы пользователям в РФ на случай удаления приложения
Невролог Кузьмин: разрыв сосуда может стать причиной головной боли
Путин о вмешательстве в ситуацию на Украину: "Удары будут молниеносными"
Личный опыт огородника: молодую картошку можно вырастить и в октябре
России предначертано встать во главе славянской цивилизации
Ветеринар Шеляков: клещ на собаке может стать причиной летального исхода
Польский премьер похвалил Россию за реакцию на санкции: "Неплохо справляется"
Российскую робототехнику будут производить в Китае
Белый клевер — натуральный материал для создания красивого дачного газона
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников