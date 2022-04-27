Политолог Шишкин назвал киевский режим "инфернальным нацистским злом"

Ситуация с мариупольским заводом "Азовсталь" чётко показывает нацистскую сущность засевших там боевиков и всего киевского режима. Такое мнение в беседе со "Свободной прессой" высказал политолог Игорь Шишкин, комментируя заявление официального представителя МИД РФ Марии Захаровой о нежелании властей Украины выпускать мирных людей.

"Боевики из подвалов "Азовстали" выкладывают ролики, где они говорят: мы собрали подарочки деточкам, водички нашли для наших деточек. Это всё говорится на камеру, прекрасно зная, что дети в любую секунду могут выйти и оказаться в безопасности. Но боевики не спешат их выпускать. Это и есть нацизм — абсолютное инфернальное зло", — сказал эксперт.

Шишкин подчеркнул, что это определение справедливо для всего киевского режима, который поощряет такие действия.

Ранее Захарова заявила, что людям покинуть подвалы "Азовстали" не позволяют власти Украины. Киев таким образом тянет время и использует ситуацию с заводом для привлечения помощи из западных стран, уверена представитель МИД.