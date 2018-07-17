Российские банки готовят к наплыву радиоактивных денег

Около 70 банков по всей стране проверят на готовность отсеивать радиоактивно зараженные купюры. Об этом сообщает Znak.com со ссылкой на представителей ЦБ и Росстандарта.

кадр из официального видео Банка России

Проверку будут проводить инспекторы Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) и инспекционные подразделения Банка России.

Положение, на основе которого проводится мониторинг, было принято в 2007 году. Также проверки осуществляют на основании федерального закона "Об обеспечении единства измерений". Банк России выпустила инструкцию "О порядке выявления, временного хранения, гашения и уничтожения денежных знаков с радиоактивном загрязнением", где сказано, что кредитные организации должны выявлять и убирать из обращения банкноты с признаками радиоактивного заражения. Для этого в каждом банке есть дозиметры-радиометры.

"Денежная наличность многократно проходит через руки людей, и в составе поступающих в кредитные организации денежных знаков не исключается присутствие тех, которые получили радиоактивное загрязнение", - рассказали в ЦБ.

Отмечается, что в этом году запланировано гораздо больше проверок, чем раньше. Так, в 2016 году провели 20 мониторингов банков и их территориальных отделений. Тогда было выявлено два случая нарушения ФЗ. В 2017 число проверок осталось примерно на том же уровне, но нарушения были отмечены в пяти случаях, связанные с радиоактивно зараженными купюрами.

В основном недочеты касались точности дозиметров, при помощи которых проверяют банкноты. В кредитных организациях применяли приборы неустановленного типа. Некоторые аппараты не прошли проверку.

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