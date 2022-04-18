Школьникам на Украине предложили перед уроком оскорблять Россию и Путина

Школьные классы, в которых происходит изучение русского языка, должны быть украшены плакатами с надписью: "Россия — страна агрессор, Путин — военный преступник". С такой инициативой выступил образовательный омбудсмен Украины Сергей Горбачев в эфире украинского ТВ.

Украинское телевидение регулярно проводит пропагандистские телемарафоны, посвящённые кризису в стране. Во время одного из эфиров гостем студии стал бывший директор киевской школы, назначенный образовательным омбудсменом Украины, Сергей Горбачев.

На вопрос ведущего, что в будущем ждёт школьников, которые хотят учить русский язык, Горбачев предложил перед началом каждого урока проходить им достаточно изощренное унижение.

"Каждый урок русского языка должен начинаться со слов: "Россия — страна агрессор, Путин — военный преступник, Россия — виновна в геноциде украинского народа!" — считает омбудсмен.

По мнению украинского чиновника, школьный класс для изучения русского языка должны украшать большие плакаты с тем же текстом. Ссылаясь на свой учительский опыт Горбачев уверен, что это поможет избавить преподавание от концепции "русского мира".