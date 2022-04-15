Глава сетевого агентства Мюллер призвал немцев забыть про душ в целях экономии

В случае принятия решения о полном отказе от российских энергоресурсов, жителям Германии придётся отказаться от привычки принимать душ каждый день. Такое мнение высказал руководитель немецкого сетевого агентства Клаус Мюллер в интервью телеканалу N-TV.

Мюллер напомнил, что если запрет на ввоз российского топлива будет принят в ближайшем будущем, газа в немецких хранилищах хватит максимум на летний сезон, после чего хранилища полностью опустеют в буквальном смысле.

Глава сетевого агентства призвал не допустить подобного развития событий, и изо всех сил экономить электроэнергию. В качестве одной из мер экономии Мюллер посоветовал гражданам Германии забыть о ежедневном горячем душе.

"Вопрос о том, действительно ли вам по-прежнему необходимо принимать горячий душ семь раз в неделю — при газовом отоплении, — придется задать себе снова", — отметил Мюллер.

Во всей Европе, в том числе и в Германии, продолжают расти цены на электроэнергию после введения антироссийских санкций. В рамках санкционной политики ряд европейских стран выражает намерение отказаться от поставок газа, нефти и угля из России, даже с учётом того, что заменить российские энергоносители большинству членов ЕС пока нечем.