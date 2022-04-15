Европейский союз готовит полное эмбарго на импорт российской нефти. Об этом сообщила газета The New York Times.
До принятия "окончательного" решения, по данным издания, "осталось несколько дней":
"Учитывая, что Россия является крупнейшим поставщиком нефти в блок, такое решение будет иметь политические и экономические последствия. Именно поэтому чиновники ЕС ждут, результатов выборов во Франции. И уже после этого объявят о решении".
Предлагаемое эмбарго, как пояснили еврочиновники The Times, вызовет — и это очевидно — резкий рост цен на топливо, вероятно, нанесет ущерб действующему президенту Франции Эммануэлю Макрону и повысит шансы его соперницы Марин Ле Пен.
Напомним, в дополнение к пяти раундам экономических антироссийских санкций, ЕС уже объявил о поэтапном запрете импорта российского угля и полном прекращении закупок ископаемого топлива из России к 2030 году.
На данный момент газовый запрет не обсуждается, поскольку блок получает из России примерно 40% используемого природного газа.
Но ЕС и от российской нефти сильно зависит — на неё приходится около четверти всех поставок черного золота. А Германия так и вовсе покупает треть своей нефти у России.
В то время как Берлин добровольно отказался от трубопровода Nord Stream 2 и поддержал санкции в отношении Москвы из-за конфликта на Украине, в Бундестаге предупредили, что запрет на импорт российских энергоносителей в масштабах всего блока приведет к краху экономики и уничтожению промышленности.
"Вы не можете включать и выключать современные промышленные предприятия, как выключатель света. Последствия удара будут ощущаться за пределами Германии, экономического двигателя ЕС и 4-й по величине экономики в мире", — написала Эмили Хабер, посол Берлина в США, в Twitter.
По данным Times, чиновники ЕС предложат поэтапный запрет на покупку российской нефти, чтобы обеспечить поддержку Берлина.
Президент России Владимир Путин предупредил, что западные лидеры навредят своим странам, перекрыв поток российских энергоносителей:
"Последствия этого могут быть крайне болезненными, в первую очередь для инициаторов санкций”, — сказал он в четверг.
Путин также признал, что производство России пострадало от западных санкций, и что стране необходимо будет добавить новые трубопроводы в свою сеть, чтобы переориентировать поставки на новых клиентов в Азии.
"Если ЕС выполнит заявленное эмбарго, произойдет глобальная катастрофа поставок нефти", — предупредил в понедельник генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо.
По его словам, будет "невозможно заменить семь миллионов баррелей сырой нефти, поступающей на рынок из России каждый день", и нужен "более реалистичный подход к энергетическому переходу".
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