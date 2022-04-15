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Автор Ольга Лебедева

ЕС подождёт с эмбарго на российскую нефть минимум до 25 апреля

Экономика

Европейский союз готовит полное эмбарго на импорт российской нефти. Об этом сообщила газета The New York Times.

ЕС подождёт с эмбарго на российскую нефть минимум до 25 апреля

До принятия "окончательного" решения, по данным издания, "осталось несколько дней":

"Учитывая, что Россия является крупнейшим поставщиком нефти в блок, такое решение будет иметь политические и экономические последствия. Именно поэтому чиновники ЕС ждут, результатов выборов во Франции. И уже после этого объявят о решении".

Предлагаемое эмбарго, как пояснили еврочиновники The Times, вызовет — и это очевидно — резкий рост цен на топливо, вероятно, нанесет ущерб действующему президенту Франции Эммануэлю Макрону и повысит шансы его соперницы Марин Ле Пен.

Напомним, в дополнение к пяти раундам экономических антироссийских санкций, ЕС уже объявил о поэтапном запрете импорта российского угля и полном прекращении закупок ископаемого топлива из России к 2030 году.

На данный момент газовый запрет не обсуждается, поскольку блок получает из России примерно 40% используемого природного газа.

Но ЕС и от российской нефти сильно зависит — на неё приходится около четверти всех поставок черного золота. А Германия так и вовсе покупает треть своей нефти у России.

Хуже всех придётся Германии

В то время как Берлин добровольно отказался от трубопровода Nord Stream 2 и поддержал санкции в отношении Москвы из-за конфликта на Украине, в Бундестаге предупредили, что запрет на импорт российских энергоносителей в масштабах всего блока приведет к краху экономики и уничтожению промышленности.

"Вы не можете включать и выключать современные промышленные предприятия, как выключатель света. Последствия удара будут ощущаться за пределами Германии, экономического двигателя ЕС и 4-й по величине экономики в мире", — написала Эмили Хабер, посол Берлина в США, в Twitter.

По данным Times, чиновники ЕС предложат поэтапный запрет на покупку российской нефти, чтобы обеспечить поддержку Берлина.

Что говорят "вне ЕС"

Президент России Владимир Путин предупредил, что западные лидеры навредят своим странам, перекрыв поток российских энергоносителей:

"Последствия этого могут быть крайне болезненными, в первую очередь для инициаторов санкций”, — сказал он в четверг.

Путин также признал, что производство России пострадало от западных санкций, и что стране необходимо будет добавить новые трубопроводы в свою сеть, чтобы переориентировать поставки на новых клиентов в Азии.

"Если ЕС выполнит заявленное эмбарго, произойдет глобальная катастрофа поставок нефти", — предупредил в понедельник генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо.

По его словам, будет "невозможно заменить семь миллионов баррелей сырой нефти, поступающей на рынок из России каждый день", и нужен "более реалистичный подход к энергетическому переходу".

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Темы нефть евросоюз германия
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