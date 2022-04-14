Украинские сказки: "расстрелянный" боец ВСУ два дня шёл к своим с пулей в сердце

Украинская пропаганда не перестаёт удивлять перлами. Глава Николаевской области Украины Виталий Ким рассказал, что житомирские врачи вылечили "расстрелянного украинского солдата".

На личной странице Виталия Кима в соцсети появилось сообщение, позже подхваченное другими украинскими чиновниками. Областной глава рассказал, как 20-летний украинский солдат был пленён российскими Вооруженными силами, а потом "расстрелян в лесу". Но, как и положено сказке, всё кончилось хорошо, пишет "Военное обозрение".

"Он после расстрела двое суток шёл по лесу с пулей в сердце в направлении Житомирской области. В итоге — дошёл", — сообщил николаевский губернатор.

По его словам, сложнейшую кардиологическую операцию врачи успешно провели без остановки сердца, а потому спасённый военнослужащий уже на следующее утро встал на ноги.

Можно предположить, что распространяя подобную "клюкву" украинские чиновники преследуют две цели. Во-первых, убеждают солдат ВСУ сражаться до последнего, запугивая российской армией, которая "расстреливает пленных". А во-вторых заверяют украинцев, что ополчению ЛДНР и ВС РФ противостоят настоящие "киборги", бессмертные и способные воевать даже с пулей в сердце.