Сатановский: Немцам стоит не смывать унитазы, чтобы накопить удобрений

Британские общепит вынужден снизить количество некоторых ингредиентов в предлагаемых посетителям блюдах, так как возникли значительные перебои с продуктами. Политолог Евгений Сатановский посоветовал западным обывателям способ справиться с проблемой.

Накануне руководство британского McDonald’s заявило, что в бутербродах компании уменьшится количество помидоров. Также рестораны быстрого питания испытывают перебои в поставках молочных коктейлей и других напитков.

"Посетители проклинают за это Россию, русских и лично Путина", - предположил Евгений Сатановский.

Политолог посоветовал Западу прикупить на замороженные российские активы помидоров, чтобы прекратить страдания европейских обывателей. Отдельно он коснулся скандального заявления властей ФРГ, те дали немцам совет режим мыться, чтобы экономить дефицитный газ.

"Можно и воду в сортирах не спускать. А на полученных таким путем удобрениях выращивать помидоры - для англичан", - посмеялся Сатановский над инициативой.

Здравомыслящим западным политикам давно ясно, что страдания Соединённых Штатов, Великобритании и Евросоюза вызваны антироссийскими санкциями, которые были приняты после начала спецоперации ВС РФ в Донбассе. Пытаясь навредить России Запад окончательно рушит свою экономику.