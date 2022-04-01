Маэстро Понасенков* высказался о своём статусе иноагента

Музыкант, историк и писатель Евгений Понасенков* прокомментировал новость о внесении его в реестр иноагентов. Деятель культуры возмущён решением Минюста РФ.

Публицист назвал тех, кто признал его иноагентом, русофобами, которые выступают против культуры и государственности. Он напомнил, что всегда защищал русскую культуру в России и за рубежом.

"Что касается иноагентства — это просто глупость. Потому что я не получал ни одной копейки из-за рубежа…", — цитирует слова Понасенкова Telegram-канал Baza.

Журналисты в беседе с маэстро предположили, что, возможно, ему не простили его высказываний о Бердянске. Музыкант заявлял, что ему не нужен Бердянск, так ему больше нравится Италия.

"Это смешно, Италия красивая и все это знают. Причем здесь иноагенство. Это не юридический подход. Это политические игры не умных людей, которые хотят дестабилизировать Россию. И которые хотят лишить Россию интеллектуальных людей", — негодует публицист.

* признан в России иноагентом.