Маэстро Понасенков получил статус иноагента

Минюст пополнил список СМИ-иноагентов. В реестр среди прочих попал историк, писатель и музыкант Евгений Понасенков.

Как сообщает ТАСС, Минюст РФ внёс в перечень иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, восемь человек.

В список иноагентов попали также основательница издания The Bell Елизавета Осетинская и журналистка телеканала "Дождь"* Мария Борзунова.

Российский публицист, специализирующийся на историческом ревизионизме, находящийся предположительно за рубежом, публикует довольно резкий контент на своих интернет-площадках.

"Повторяю всем: потратьте время и сделайте скриншоты всех, кто поддерживал режим за этот месяц! Срочно!", — рекомендует публицист, призывая к возмездию.

* признан в РФ СМИ-иноагентом.