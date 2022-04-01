Минюст пополнил список СМИ-иноагентов. В реестр среди прочих попал историк, писатель и музыкант Евгений Понасенков.
Как сообщает ТАСС, Минюст РФ внёс в перечень иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, восемь человек.
В список иноагентов попали также основательница издания The Bell Елизавета Осетинская и журналистка телеканала "Дождь"* Мария Борзунова.
Российский публицист, специализирующийся на историческом ревизионизме, находящийся предположительно за рубежом, публикует довольно резкий контент на своих интернет-площадках.
"Повторяю всем: потратьте время и сделайте скриншоты всех, кто поддерживал режим за этот месяц! Срочно!", — рекомендует публицист, призывая к возмездию.
* признан в РФ СМИ-иноагентом.
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