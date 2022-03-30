Вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко рассказала, можно ли сейчас брать ипотеку. Как подчеркнула специалист, в данный момент лучше этого не делать, особенно гражданам с детьми.
По словам эксперта, рынок ипотеки состоит из следующих рынков:
"Финансовый рынок обозначил свои условия, но рынок недвижимости сейчас находится в большой турбулентности, и многие застройщики говорят о подорожании стройматериалов и о том, что они могут задерживать сроки сдачи жилья", — сказала Радченко.
При этом она отметила, что если застройщик замораживает проект и не соблюдает договор, клиент не может обратиться в суд. Также специалист указала на нестабильную обстановку на рынке труда, из-за которой не стоит оформлять ипотечный кредит.
"Быть уверенным в своей трудовой занятости и доходности весьма проблематично", — заключила эксперт в беседе с Радио 1.
Ранее глава российского правительства Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому ставка по льготной ипотеке составила 12%. Вместе с этим власти РФ повысили кредитный лимит до 12 миллионов рублей в Москве и Санкт-Петербурге.
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