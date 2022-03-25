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Автор Елена Былкина

Агутин во время концерта заговорил о спецоперации на Украине: "Время покажет"

Общество

Леонид Агутин ранее вызвал недовольство россиян своими высказываниями по поводу событий на Украине. Теперь певец со сцены выразил свою позицию, воспользовавшись тем, что стоит на сцене перед огромной аудиторией.

Агутин во время концерта заговорил о спецоперации на Украине: "Время покажет"

Жители Самары бойкотировали концерт Анжелики Варум и Леонида Агутина из-за пацифистских взглядов исполнителей.

Певец всё же провёл концерт, но не в Самаре, а в концертном зале Crocus City Hall в Подмосковье.

"На все, что происходит сейчас, мы сможем адекватно посмотреть лишь спустя какое-то время, которое все расставит по своим местам. Со стороны. И оно и покажет. А сейчас всем нормальным людям хочется, чтобы побыстрее закончились военные действия и наступил мир. Чтобы не страдали мирные люди. А мы пока будем делать то, что можем, что умеем и что должны", — цитирует слова исполнителя "Экспресс-газета".

Многие знаменитости покинули Россию после начала спецоперации на Украине. Звёзды заявляли, что их отъезд носит временный характер, и они скоро вернутся на родину.

Отец Ивана Урганта Андрей Ургант заявил, что его сын "никуда не уехал". Сам шоумен ранее призвал россиян не паниковать и объяснял, что ему дали отпуск. Шоу "Вечерний Ургант" не выходит на экраны ТВ с 22 февраля.

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Автор: Елена Былкина, Куратор: Наталия Красовская
Темы иван ургант леонид агутин анжелика варум
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