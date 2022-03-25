Отец Ивана Урганта сообщил, что телеведущий находится в России

Иван Ургант, шоумен и бессменный ведущий передачи "Вечерний Ургант", выходящей на Первом канале, снова дома, в России. Такую информацию озвучил его отец, актёр Андрей Ургант.

Согласно заявлению Урганта-старшего, шоумен вернулся в Москву, куда прилетел вместе с женой и детьми.

"Никуда он не уехал", — сказал Андрей Ургант, отвечая на вопрос корреспондента spb.kp.ru.

Сам же отец звезды, по его словам, сейчас находится в другом городе, в котором живёт — в Санкт-Петербурге.

"Сейчас я, естественно, в Петербурге, а где мне ещё быть? Я и не уезжал никуда", — уточнил отец Ивана Урганта.

Ранее стало известно, что ведущий шоу "Вечерний Ургант" вместе со своей семьёй покинул Россию, улетев в Израиль. Многие посчитали, что речь идёт об эмиграции, и Иван Ургант не намерен возвращаться на родину, несмотря на то, что он сам в своём Instagram* (запрещена в РФ как экстремистская организация) уточнил, что он уехал всего лишь в отпуск и скоро вернётся обратно.