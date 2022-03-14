Журналистка, мама двоих детей Евгения Бородина ответила, важны ли беседы взрослых с малышами. Также она рассказала, как разговаривать с пользой.
"Чем чаще мы беседуем с детьми, тем больше расширяется их внутренний мир, становится богаче кругозор. Тяга к общению заложена в человеке с самого нежного возраста. Малышам нет и года, когда они начинают задавать родителям вопросы — надо только уметь их распознать", — сообщила публицист.
Специалист посоветовала не отвечать односложно, а рассказывать о случаях из жизни, прочитать стихи. Это важно не только для детей, но и для взрослых, подчеркнула эксперт. Она объяснила, что люди таким образом справляются с чувством одиночества. Вместе с этим Бородина отметила, что неумение общаться с ребёнком может оказаться причиной непонимания между родственниками в будущем.
"Если не ограничиваться недовольными командами вроде "положи на место", "отстань", "отойди", то вы получите в награду целое богатство — интересное общение с маленьким мудрецом и юмористом", — заключила журналистка в беседе с Москвой 24.
Ранее Бородина рассказала, как кормить малышей "невкусной" едой. По словам блогера, достаточно завлечь детей или изменить способ приготовления полезных продуктов.
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