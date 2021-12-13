Мама двоих детей рассказала, как без криков кормить ребёнка "невкусной" едой

Мать двоих детей Евгения Бородина объяснила, как кормить малышей "нелюбимой" и полезной едой. По словам журналистки, сейчас на первом месте питание ребёнка, а не главы семьи, как это было раньше.

Как подчеркнула Бородина, детям не стоит давать свободу выбора в этом вопросе. Если попытаться полностью следовать мнению малыша, он будет есть только сладости или фастфуд, пояснила журналистка. При этом она порекомендовала не заставлять ребёнка есть необходимые продукты.

"Моя подруга, например, не кричала на своих дочерей, когда они отказывались от творога. Она объяснила девочкам, что в этом продукте содержится много полезного элемента кальция, который нужен для того, чтобы кости были прочными, зубы — крепкими и здоровыми, а волосы — густыми и красивыми", — заявила Бородина в беседе с Москвой 24.

Также родители могут рассказывать детям сказки, искать другие способы приготовления, сообщила журналистка. Вместе с этим она отметила, что некоторые продукты человек начинает любить только во взрослом возрасте. К таким относятся, например:

помидоры;

хурма;

авокадо;

тушёная капуста.

Им можно подобрать альтернативу, а не мучать малышей, сказала Бородина. По её мнению, они обычно едят ту пищу, к которой приучили с самого начала.

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