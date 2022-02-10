Правозащитник Новицкий прокомментировал приговор игроку в Minecraft из Канска

Президент Российской секции Международного общества прав человека, правозащитник Владимир Новицкий прокомментировал Pravda.Ru приговор суда в отношении 16-летнего подростка из Канска, который планировал взорвать здание ФСБ в Minecraft и получил за это пять лет колонии.

"С документами уголовного дела я не знаком. Думаю, что они могут носить секретный характер с учетом характера вмененного молодому человеку преступления. Надо смотреть, насколько далеко ушла подготовка помимо слов. Само по себе вербальное обозначение планируемых действий не должно являться основанием для привлечения к уголовной ответственности", — заявил Новицкий.

Подростка не нужно было лишать свободы, если его преступление ограничивалось лишь словами, отметил правозащитник.

"Само по себе наказание по такой статье, конечно, носит достаточно гуманный характер. Но надо иметь в виду, что если там не было ничего, кроме слов и каких-то ничтожно опасных действий, то, конечно, его можно было не лишать свободы", — сказал собеседник издания.

По словам Новицкого, адвокатам подсудимого необходимо подать апелляцию и доказать, что подросток не опасен для общества.

"Они должны в апелляцию пойти и аргументировать свою позицию в первую очередь отсутствием реальной общественной опасности нахождения его на свободе", — добавил эксперт.

Новицкий оценил вероятность успешного обжалования обвинения адвокатом подростка, как "50 на 50".

Ранее суд в Красноярском крае приговорил 16-летнего Никиту Уварова к пяти годам лишения свободы по статье о прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности за то, что подросток планировал взорвать здание ФСБ в компьютерной игре Minecraft. Двое несовершеннолетних "подельников" Уварова были освобождены за оказание содействия следствию.

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