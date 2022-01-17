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Автор Владимир Васютченко

Эксперт: закон об отмене "коммуналки" для ветеранов стоило принять 10 лет назад

Общество

Внесённый в Госдуму законопроект об отмене коммунальных платежей для ветеранов Великой Отечественной войны в случае принятия не слишком обременит госбюджет, поскольку их осталось уже совсем небольшое число сокращается очень быстрыми темпами, заявил представитель Общественной комиссии по увековечиванию памяти погибших при защите Отечества Павел Золотарёв, комментируя Pravda.Ru соответствующую инициативу депутатов.

Эксперт: закон об отмене "коммуналки" для ветеранов стоило принять 10 лет назад

"Ветеранов осталось уже — по пальцам пересчитать… С каждым днём их все меньше и меньше. Так что особо на бюджет вряд ли это повлияет — отмена коммунальных платежей", — сказал Золотарёв.

Он отметил, что парламентарии опоздали с внесением такого законопроекта не менее чем на десятилетие.

"Если по справедливости, то да, он должен лет 10 минимум действовать хотя бы", — заявил представитель Общественной комиссии по увековечиванию памяти погибших при защите Отечества.

Ранее стало известно, что депутаты фракции ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, предусматривающий полную компенсацию оплаты коммунальных платежей для ветеранов и инвалидов войны с июля 2022 года.

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