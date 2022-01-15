Финансист Финогенова рассказала, кто может досрочно выйти на пенсию

Несколько категорий граждан имеют право уйти на пенсию досрочно. Для преждевременного выхода на заслуженный отдых, необходимо соблюсти ряд условий, заявила профессор кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова.

Так, по словам финансиста, что россияне досрочно могут выйти на пенсию при выслуге лет:

мужчины — стаж работы не менее 42 лет,

женщины — 37 лет.

Кроме того, играют роль и условия труда. К примеру, вредное производство или работа на Крайнем Севере. Получить право выхода досрочно могут и те, кто лишился работы в предпенсионном возрасте.

"Важно, чтобы предложение о досрочном выходе на пенсию поступило от специалиста службы занятости при условии невозможности найти ему подходящую работу, даже при условии прохождения обучения по направлению органов службы занятости. Досрочная пенсия безработному назначается в беззаявительном порядке", — пояснила финансист агенству "Прайм".

Также Финогенова подчеркнула, что право получить пенсионные выплаты раньше срока могут:

многодетные женщины с не менее 15 годами страхового стажа,

родители и опекуны детей-инвалидов,

учителя,

медицинские работники.

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