Несколько категорий граждан имеют право уйти на пенсию досрочно. Для преждевременного выхода на заслуженный отдых, необходимо соблюсти ряд условий, заявила профессор кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова.
Так, по словам финансиста, что россияне досрочно могут выйти на пенсию при выслуге лет:
Кроме того, играют роль и условия труда. К примеру, вредное производство или работа на Крайнем Севере. Получить право выхода досрочно могут и те, кто лишился работы в предпенсионном возрасте.
"Важно, чтобы предложение о досрочном выходе на пенсию поступило от специалиста службы занятости при условии невозможности найти ему подходящую работу, даже при условии прохождения обучения по направлению органов службы занятости. Досрочная пенсия безработному назначается в беззаявительном порядке", — пояснила финансист агенству "Прайм".
Также Финогенова подчеркнула, что право получить пенсионные выплаты раньше срока могут:
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