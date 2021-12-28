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Новые правила выплаты пенсий вступают в силу с 1 января 2022 года

Общество

Новые правила выплаты пенсий вступают в силу с 1 января 2022 года. Право на страховую пенсию получат женщины в 56,5 года и мужчины в возрасте 61,5 года. Они вырастут на 5,9% и превысят 17 тысяч рублей. Это почти на одну тысячу больше, чем в 2021 году.

Новые правила выплаты пенсий вступают в силу с 1 января 2022 года

Как сообщает "Российская газета", будет расширен список беззаявительного оформления и получения пенсий: если гражданин уволился в предпенсионном возрасте, сотрудники органов служб занятости должны подать заявки о назначении досрочной пенсии для безработного, если он не может найти новую работу. Также поменяются условия для тех, у кого есть инвалидность и у граждан от 80 лет, получающих страховую пенсию в случае потери кормильца. А для пенсионеров из села, которые переехали в город, сохранят "сельскую надбавку".

Размер фиксированной выплаты к страховой пенсии с учетом индексации с 1 января 2022 года составит 6401 рубль.

Новые правила выплаты пенсий утверждены Министерством труда.

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Автор: Олеся Киреева, Куратор: Наталия Красовская
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